Undgå de fem typiske fejl i pressemeddelelsen

01 Budskabet er uklart

Hvis du ikke er i stand til med meget få ord at forklare, hvad pressemeddelelsen handler om, er dit budskab ikke skarpt nok.

Det kan skyldes flere ting: Måske er der flere budskaber i pressemeddelelsen frem for et enkelt. Måske er pressemeddelelsen skrevet i et kringlet og indforstået sprog, der er svært at afkode. Måske er det ikke lykkedes at få formidlet et kompliceret budskab, så det er let at forstå.

Brug tid på at finde ud af, hvad det er for en historie, du vil fortælle. Når du har styr på budskabet, kan du formidle det i få ord, og det har du brug for, når du skal skrive rubrikken.