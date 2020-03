Barselsvikariat: Ritzau søger journalist til forbrugertjeneste

Vil du guide boligejerne om alt fra klimatilpasning af haven til boliglån – og vil du dykke ned i forbrugertendenser og give læserne gode tips til, hvordan de kan spare penge, leve sundere og rejse mere bæredygtigt?

Så er du måske den journalist, vi søger.

Hos Ritzau Fokus producerer vi en række specialtjenester, og du bliver fortrinsvist en del af penge-, forbrug- og sundhedstjenesten (PFS). Her laver vi guidende artikler til forbrugerne om alt fra ny teknologi til folkesygdomme og pension.

Du har masser af idéer på blokken, er ansvarsfuld og arbejder effektivt. Samtidig skal du brænde for at arbejde i et kreativt og ungt miljø på en redaktion med faste rutiner og arbejdsopgaver, som du også forventes at bidrage til.

Foruden PFS-tjenesten leverer vi skarpe, vedkommende radiomanuskripter til en af landets største kommercielle radiostationer. Det vil fra tid til anden også være en af dine arbejdsopgaver.

Derudover består Ritzau Fokus af en kulturtjeneste, og det er ofte også i vores afdeling, at nye tjenester og produkter udvikles, testes og produceres. Lige nu har vi for eksempel en daglig nyhedspodcast i test, som du også kan prøve kræfter med, hvis du har lyst og har flair for speak.

Arbejdstiderne på PFS er i dagtimerne mandag til fredag.

Tiltrædelse er 1. maj eller snarest derefter, og stillingen er i første omgang seks måneder, men med mulighed for forlængelse.

Spørgsmål kan rettes til redaktionschef Stine Eskildsen på stes@ritzau.dk eller telefonnummer: 31310186.

Frist for ansøgning er onsdag den 25. marts kl. 10:00, men vi holder samtaler løbende.

Ansøgning og CV sendes på mail til job@ritzau.dk.