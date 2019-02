Dansk Jernbaneforbund brugte Ritzaus kildetjeneste til at påvirke nyhedsstrømmen

Ritzaus kildetjeneste giver professionelle kilder mulighed for at tilføje kort og relevant information til Ritzaus nyhedsartikler.

En tidlig fredag morgen i november 2018 går lokomotivførerne i fagligt møde. Alle S-tog i København holder stille. Morgentrafikken er lammet. Ritzaus nyhedstjeneste dækker udviklingen med en stribe nyhedsopdateringer, der udsendes med korte mellemrum.

Klokken 8.15 – godt en time efter starten på arbejdsnedlæggelsen – udsender Dansk Jernbaneforbund en kildemeddelelse på Ritzaus nyhedstjeneste.

Ritzaus kildetjeneste er et professionelt kommunikationsværktøj til Ritzaus professionelle kunder. Tjenesten gør det muligt for kunderne at lægge meget korte meddelelser under Ritzau-nyhederne. Meddelelserne bruges til at kommentere på nyhederne, ikke som erstatning for pressemeddelelser. Meddelelserne kan indeholde kildekommentarer til den pågældende artikel, links til relevant undersøgelses- og datamateriale og tilgængelige kilder for kommentarer.

’Dansk Jernbaneforbund, der repræsenterer lokomotiv- og togførere, opfordrer sine medlemmer til at gå tilbage til arbejdet’, står der i meddelelsen fra Dansk Jernbaneforbund.

Kildemeddelelsen fra Dansk Jernbaneforbund lægges i bunden af Ritzau-nyheden om arbejdsnedlæggelsen. Efter blot 12 minutter vælger Ritzau at udsende en ny version af historien, der indeholder kommentaren fra Dansk Jernbaneforbund.

Det er ikke normalt, at Ritzau opdaterer nyhedsartikler med de kildemeddelelser, som kilderne lægger til artiklerne. Men når det sker i dette tilfælde, så er det, fordi Ritzau vurderer, at Dansk Jernbaneforbunds kildekommentar er så essentiel for nyheden, at der skal en opdateret nyhedsartikel ud på nyhedstjenesten.

– Nyhedsudviklinger er tit drevet af de aktører, der spiller nøgleroller i en given historie, og derfor er det altid særligt relevant for os hurtigt at kunne få centrale budskaber fra de aktører ind i newsroom og kunne omsætte dem i journalistik, siger Martin Darling, redaktionschef på Ritzau.

Kan kommentere med det samme

For Dansk Jernbaneforbund var der to væsentlige grunde til at bruge kildetjenesten. Det fortæller Simon Bauer, kommunikationschef og politisk rådgiver i Dansk Jernbaneforbund.

– Det var vigtigt for os hurtigt at få sendt et klart budskab ud om, at vi tager afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. I en arbejdsretssag kan jeg på baggrund af kildetjenesten nu dokumentere, at vi har reageret øjeblikkeligt. Det har juridisk værdi for os,siger Simon Bauer.

Dernæst giver kildetjenesten mulighed for at få en kommentar bredt ud til medierne.

– Frem for at skulle ringe rundt til samtlige medier og prøve at få vores korte, men for os afgørende kommentarer til historien om, at togene holder stille, så kan jeg ét sted sørge for, at alle medier får vores kommentar med i deres historier. Det har strategisk værdi, siger han.

Brugbare oplysninger

Formålet med kildetjenesten er at give professionelle kilder mulighed for at tilføre essentiel information til de aktuelle Ritzau-nyheder. Kildemeddelelserne skal nuancere nyhederne.

– De allerbedste bidrag på kildetjenesten kommer med oplysninger om handling eller viden. Sender man en påstand afsted, er det naturligvis helt afgørende, at den er dokumenteret eller underbygget på anden vis, siger Martin Darling fra Ritzau.

For Dansk Jernbaneforbund har brugen af kildetjenesten betydet, at organisationen har haft mulighed for at påvirke det aktuelle nyhedsbillede ved at sparke budskaber direkte ind i nyhedsstrømmen.

Men kildetjenesten kan også bruges til at bringe flere vinkler til Ritzaus nyheder, mener Simon Bauer.

-Hvis DSB udsender en pressemeddelelse, som Ritzau bringer videre i en artikel – hvilket man jo ikke kan fortænke Ritzau i, fordi DSB er en stor statsejet organisation – så kan det være afgørende for os at kunne reagere meget hurtigt. Nogle gange er vi jo DSB’s modpart. Det kan vi blandt andet bruge kildetjenesten til, siger Simon Bauer.

Dansk Jernbaneforbund har flere gange benyttet sig af muligheden for at kildekommentere på aktuelle Ritzau-nyheder. Simon Bauer fortæller, at han hver gang har fulgt kildemeddelelsen op med et telefonopkald til den pågældende journalist.

Arbejdsnedlæggelsen fandt sted den 30. november 2018 i forbindelse med de langvarige forhandlinger mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund om en ny arbejdstidsaftale. 27 minutter efter opfordringen fra Dansk Jernbaneforbund via kildetjenesten vendte lokoførerne tilbage til deres arbejde.