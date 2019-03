Den gode historie er en følsom fætter

De sociale medier og ønsket om mere løsningsorienteret journalistik udfordrer de traditionelle nyhedskriterier.

Hvad er en god historie? Indtil for få år siden har det været let at svare på. I 1960’erne definerede to norske forskere kriterierne for, hvornår noget er en nyhed. Siden har stort set enhver god journalistisk historie verden over været kendetegnet ved, at den lever op til nyhedskriterierne om aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Jo flere kriterier historien indeholder, jo bedre er den.

Men sådan er det ikke altid længere, og det skyldes blandt andet de sociale medier. I et forskningsprojekt af Jakob Linaa Jensen, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fremgår det, at historier med identifikation som bærende nyhedskriterie – ”bare det var mig”, ”godt, det ikke var mig” – i særligt grad er populære på Facebook. Dernæst rykker historier, som er sensationelle, overraskende, som appellerer til vores humor, oghistorier med feel good-karakter. Jakob Linaa Jensen konkluderer, at medierne gør klogt i at fokusere historierne på Facebook anderledes end i det generelle nyhedsbillede.

Ifølge analysen ”Mediernes udvikling i Danmark” (Kulturministeriet, 2017) lægges 92 procent af de danske nyhedsmediers nyheder på Facebook. Dermed er de danske medier i stigende grad ved at tilpasse sig de sociale mediers logikker, konkluderes det. Men hvis nyhedsmedierne bruger de sociale medier til at trække trafik til deres egne sider, betyder det så, at de gode historier skæres efter de nyhedskriterier, der gør sig gældende for de populære nyheder på Facebook? Er det – som analysen hævder – algoritmens usynlige hånd, der kommer til at bestemme, hvordan nyhedsmedierne skærer historierne på Facebook?

Nej, lyder det fra nyhedsmediernes SoMe-redaktører. Ifølge analysen svarer de enstemmigt, at de traditionelle journalistiske kriterier fortsat er vigtige, men at de selvfølgelig er fokuserede på at få fleste mulige likes og klik på historierne. Der er med andre ord god grund til fortsat at holde fast i de traditionelle nyhedskriterier, når pr-historier skal skæres og sendes videre til nyhedsmedierne. Men måske er der alligevel noget at lære fra Facebook. Måske bliver historierne lidt bedre, når de er lidt mere følsomme, nærværende, sjove og identificérbare.

I mediebranchen diskuteres nyhedskriterierne jævnligt, og især nyhedskriteriet om konflikt er genstand for debat.

Til Journalisten i januar 2019 foreslog Gerd Maria May Hertz, tidligere udviklingschef hos Jysk Fynske Medier, fire alternative nyhedskriterier. Det er kriterier som fællesskab, inspiration, nuancer og tillid. De alternative nyhedskriterier skal ifølge Gerd Maria May Hertz styrke tilliden til medierne og samfundsdebatten ved at skabe et rum for løsninger.

Nyhedskriterierne kan nemlig sagtens udfordres, og den gode historie kan få endnu flere farver og former. Det beviste en gruppe gymnasieelever, som i en periode overtog nyhedsproduktionen på TV2 Lorry. Eleverne efterlyste netop mere fokus på løsninger i de journalistiske historier, og det fik efterfølgende redaktionen på tv-stationen til at forpligte sig til at søge efter løsninger på problemerne i konflikthistorierne.