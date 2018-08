Den selvstændige kommunikationsrådgiver

Brug overskriften til at spidse budskabet til, og brug derefter den knivskarpe overskrift i alle organisationens kommunikationskanaler.

Gør dig fortjent til redaktionel omtale

”Hvis du vil i de redaktionelle medier med dit budskab, skal du gøre dig fortjent til det – ellers må du købe en annonce. Det er basal viden, men ofte glemmer kunderne det – eller de accepterer ikke præmissen.

Måske fordi de selv ser deres budskab som både relevant, aktuelt og værdifuldt for offentligheden. Eller måske har de oplevet en konkurrent slippe afsted med at placere sit budskab i et estimeret redaktionelt medie – og forventer dermed, at de kan det samme.

Sådan går det bare sjældent”.

Pr-rådgiveren kan hjælpe med at lokalisere målgruppen til budskabet

”Det er blandt andet derfor, der er brug for pr-rådgivere som et eksternt blik på virksomhedens kommunikationsbehov.

Den gode rådgiver vurderer for eksempel, hvem budskabet reelt er interessant for, om det er et aktuelt tema i nyhedsstrømmen, hvilke medier der er relevante, og hvad der skal fremhæves af historien, for at den mest effektivt glider ind i den aktuelle diskurs”.

Rubrikken er lakmustesten: Er budskabet skarpt, kan rubrikken også blive det

”Her er rubrikken ofte lakmustesten. Hvordan skal den formuleres knivskarpt, så den både møder afsenderens intention og de gældende nyhedskriterier?

Derfor skal du altid skrive overskriften i din pressemeddelelse som en overskrift til en artikel i en avis eller på nettet frem for som en deklaration fra virksomhedens bestyrelseslokale”.

Den skarpe rubrik kan bruges på alle organisationens kommunikationskanaler

”Hvis historien er skarp nok til at kunne formuleres i én fængende redaktionel rubrik, så er den også god nok til efterfølgende at blive kurateret til andre platforme i den farverige buket, der udgør en moderne organisations eksterne kommunikationskanaler, for eksempel website, sociale medier, årsrapport, markedsføring, nyhedsbrev, debatindlæg med videre.

På den måde får man både spidset sit budskab til – og bredt det ud til mange modtagergrupper”.