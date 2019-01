Den selvstændige kommunikatør: Det skal du vide, når du pitcher dine historier til medierne

Dosér informationerne til journalisten, og husk at vælge den rette modtager på redaktionen.

Navn: Kristian Westfall

Stilling: Selvstændig kommunikatør i Westfall Kommunikation

Dosér informationerne til journalisten

”Efterlad et hjørne af historien uoplyst, så der er plads for den vakse journalist til selv at arbejde videre med historien. Nævn eventuelt, at der er andre vinkler, der kan ses på, i afslutningen af en netartikel eller en pressemeddelelse”.

Vælg den rette modtager på redaktionen

”Vurdér, hvor stor og stærk historien er, og præsenter den for den rette. Det vil sige: stærke historier til redaktører, mindre stærke til journalister og dem, der er langt fra kioskbaskere, til praktikanter. Og research altid på journalistens interesseområder, hvis du vil kontakte dem direkte. Find for eksempel ud af, om de har skrevet om noget lignende før”.

Hav casen klar

”Gør dig altid tanker om en caseperson, og gør opmærksom på, at du kan eller vil skaffe en til journalisten, hvis de har lyst til at bringe historien”.

Respektér et nej tak

”Det er o.k., at du gerne vil have din historie igennem, og mange journalister er også glade for, at du hiver fat i dem. Bare husk: selv om du synes, din historie er supergod, skal de altid have mulighed for at sige pænt nej tak”.