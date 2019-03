Derfor skal din virksomhed bruge pr i markedsføringen

Pr er et attraktivt og troværdigt alternativ til den opmærksomhed, du kan købe dig til. Derfor bør pr være en væsentlig del af virksomhedens og organisationens markedsføring.

Et amerikansk ordsprog siger, at ’advertising is what you pay for, publicity is what you pray for’. Reklamer er det, du køber dig til. Pr er det, du beder om at få. Pr er den markedsføring, du allerhelst vil have.

Pr handler om at få virksomhedens budskaber ud igennem medierne, og det er der flere gode grunde til at gøre. For selv i en fake news-tid har især danskerne stor tillid til nyhedsmedierne.

Pr er et attraktivt og troværdigt alternativ til den opmærksomhed, du kan købe dig til igennem annoncer og trafikgenerering. Pr bør derfor være en væsentlig del af markedsføringen for virksomheden og organisationen. Både for den store og etablerede virksomhed og for den lille iværksættervirksomhed, der ofte har mere opmærksomhed på udviklingen af produktet end på markedsføringen.

Det kan pr i markedsføringen

Medieomtale giver troværdighed, og kunder belønner høj troværdighed med loyalitet.

Pr øger opmærksomheden over for kunder, potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere.

Medieomtale giver virksomheden værdifuldt indhold, der kan viderebringes på de sociale medier og dermed være med til at skabe en hype.

Endelig handler pr også om branding og om at dele information, der plejer virksomhedens image og gode omdømme. Pr kan være med til at forme et knivskarpt, positivt og troværdigt brand.

Pressemeddelelsen er dit nøgleværktøj i pr-arbejdet

Pressemeddelelsen er et nøgleværktøj i pr-arbejdet. Det starter med pressemeddelelsen. Uanset om du pitcher en historie til et enkelt medie eller til en række medier. Uanset om formålet er at få omtale af en ny service eller påvirke politikerne.

Pressemeddelelsen er præsentationen og indpakningen af dit budskab. Når du har styr på pressemeddelelsen, har du noget konkret at arbejde med. Du kan sende den til nyhedsmedierne, du kan lægge den på de sociale medier og din egen hjemmeside, og du kan linke til den på Twitter.

Derfor skal du bruge de etablerede nyhedsmedier i pr-arbejdet

Pr er et alternativ til at købe annonceplads i medierne. Fordelen er, at omtale i de etablerede nyhedsmedier har højere troværdighed end reklame.

I rapporten ”Danskernes brug af nyhedsmedier” (Center for Nyhedsforskning, Roskilde Universitet, 2018) fremgår det, at hovedparten af danskerne (62 procent) har stor tillid til de nyheder, der kommer fra de etablerede nyhedsmedier. Kun 12 procent har tillid til de nyheder, der kommer fra de sociale medier.

Rapporten slår desuden fast, at danskernes tillid er størst til public service-medierne og lavest til de fritstående digitale medier.

I pr-sammenhæng giver det derfor god mening at fokusere på at få budskaberne ud via de etablerede nyhedsmedier.

Pressemeddelelsen som lobby-værktøj

Mange bruger blandt andet pressemeddelelsen til at komme i kontakt med beslutningstagerne. For eksempel ved at blande sig i den offentlige debat eller ved at gå direkte til beslutningstagerne med et budskab. Mange – for eksempel Landdistrikternes Fællesråd – har succes med at få politikerne til at trække i arbejdstøjet med en effektiv pressehåndtering.

Når virksomheder og interesseorganisationer arbejder med public affairs og strategisk kommunikation, spiller mediebrugen enstadig større rolle. Men det er ikke altid nødvendigt at røre en stemning op i folkedybet for at påvirke beslutningstagerne. Nogle gange kan det være tilstrækkeligt at få budskabet frem til de få mennesker, der træffer beslutningerne. For eksempel ved at gøre pressemeddelelsen tilgængelig på Ritzaus nyhedstjeneste eller ved at gå i dialog med beslutningstagerne på Twitter.

Det er dog sjældent nok blot at udsende en pressemeddelelse. Ofte gælder det om at få budskabet aktiveret på alle tænkelige mediekanaler.

Hvornår har en pressemeddelelse succes?

Det kommer helt an på formålet. I nogle tilfælde vil succeskriteriet være, om pressemeddelelsen bliver citeret i medierne eller bliver til selvstændige historier i de etablerede nyhedsmedier.

I andre tilfælde er det vigtigere at få udbredt budskabet igennem ens egne mediekanaler for på den måde at få budskabet lagret i bevidstheden hos modtagerne.