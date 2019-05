Det skal det gode pressefoto kunne

Et velvalgt pressefoto til pressemeddelelsen kan afkodes på få sekunder og må også gerne vække følelser hos modtageren.

Undersøgelser viser, at et godt pressefoto giver pressemeddelelsen større gennemslagskraft og holder længere på modtageren. Men hvad er et godt pressefoto, og hvad skal det kunne?

Kristian Djurhuus, redaktionschef på Ritzau Scanpix, forklarer:

”Det gode pressefoto skal sætte en autentisk scene samt engagere og inddrage betragteren. Som regel kan det gode fotografi afkodes på få sekunder og besvarer hurtigt nogle simple hvem-, hvad-, hvor- og hvornår-spørgsmål. Det gode fotografi kan også vække følelser og spejle elementer fra betragterens individuelle eller fælles kulturelle forståelse”.

Det gode fotografi kan sammenlignes med musikken i en spillefilm. Er det anvendt godt, sætter det effektivt en scene og underbygger den samlede fortælling. Ofte uden at betragteren bevidst registrerer det. Er det anvendt mindre godt, så bliver det til gengæld registreret, når det alvorlige bliver komisk, og det komiske bliver alvorligt. Og er det væk, så er det savnet.

”Hvor kommunikation med tekst i høj grad handler om, at produktet skal forstås, så handler kommunikation med billeder i højere grad om oplevelsen. Tekst henvender sig til hovedet, og billeder i højere grad til hjertet. Er der samspil imellem tekst og billede i kommunikationen, er der meget stor sandsynlig for, at budskabet sætter sig fast hos modtageren”, siger Kristian Djurhuus.

Der er desuden stor forskel på, om der er tale om et kommercielt eller et redaktionelt billede, forklarer Kristian Djurhuus.

”De fleste mennesker skelner ubevidst imellem det kommercielle og det redaktionelle billedsprog, hvor de er mere tilbøjelige til at dvæle ved det redaktionelle, som forbindes med noget mere autentisk. Det redaktionelle billedsprog er ofte mindre perfekt og mindre konstrueret end det kommercielle, hvilket gør, at det opleves mere troværdigt”, siger Kristian Djurhuus.