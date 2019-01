Er du Ritzaus nye robot-udvikler?

Vil du hjælpe med at udvikle Ritzau Bureaus robotjournalistik, bygge selvlærende metadata-tagsystemer og kode datasystemer til C-25 virksomheder, så kan du være præcis den .net-udvikler vi søger.

Som udvikler på Ritzaus Bureau vil du være med til at sikre danskerne troværdige og hurtige informationer 24-7.

Ritzau søger en talentfuld C# udvikler til .NET-projekter. Udviklingen af nye digitale løsninger er en topprioritet for Ritzau, og du vil komme til at arbejde i hjertet af en nyhedsvirksomhed, hvor troværdighed og hastighed er kernen i maskinrummet. Det skal du være med til at sikre – sammen med de 14 andre udviklere og projektledere i vores udviklingsafdeling.

Jobbet

Du bliver en del af vores udviklingsmiljø, hvor vi både udvikler avancerede, selvlærende realtids- analyseværktøjer, journalistrobotter og optimerer vores sites, vores redaktionelle systemer, datahåndterings-programmer og mobile platforme. Vi koder som udgangspunkt alle nye projekter i MVC.

Vores udviklingsafdeling består af 15 mand fra Nepal, Pakistan og Danmark. Vi har masser af erfaring og højt humør, og vi sidder alle fysisk på kontoret ved Kgs. Nytorv. Arbejdssproget er dansk og engelsk.

Det meste af vores udvikling sker i tæt samarbejde med brugere og kunder, så du vil opleve glæden fra brugerne direkte ved ny funktionalitet i hverdagen, og du vil have udviklingen og resultatet af den helt tæt på.

Kvalifikationer

* Relevant uddannelse inden for it – meget gerne akademisk

* Kender din C# og .NET-frameworket til fingerspidserne og kan holde MVC pattern, når det giver mening

* Kendskab til databaser, fortrinsvis MSSQL: SQL/T-SQL

* Kendskab til JQuery, CSS + SCSS og EntityFramework/Linq

* Kendskab til pakkehåndtering med Nuget

Det er en fordel hvis du også har arbejdet med flere af følgende teknologier:

* Scripting, gerne Javascript

* HTML(5) og andre relevante værktøjer til frontend/web-udvikling

* Softwarearkitektur

* MVC

* UX kendskab

* Kendskab til Perl og/eller Python

* Typescript og ES6

* React

* Docker

* .net Core

Din personlige profil

* Du brænder for softwareudvikling og har gode analytiske og innovative evner

* Du lægger en ære i at aflevere velstrukturerede løsninger af høj kvalitet

* Du kan arbejde selvstændigt, ansvarsfuldt og systematisk med projekter.

* Du er en god holdspiller

* Du er ivrig efter at lære nyt og dele din viden

* Du er åben, imødekommende (kunde/service-orienteret)

* Du må gerne være nyuddannet men jo mere erfaring, jo bedre.

Vi tilbyder

* Et godt arbejdsmiljø med muligheder for personlig og faglig udvikling

* Placering i hjertet af København ved Kongens Nytorv

* 14 dygtige kollegaer som også brænder for deres arbejde

* Stor frihed under ansvar og stor fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen

* En månedlig lab day, hvor du kan fordybe dig i ny teknologi og efterfølgende dele den med resten af afdelingen.

* Mulighed for at være med til at sikre Danmark troværdig og hurtig information

* Løn efter kvalifikationer

Mere information kan fås hos udviklingsdirektør Kristoffer Gravgaard, gra@ritzau.dk. Ansøgning sendes sammen med relevant CV seneste den 27. januar til gra@ritzau.dk. Mærk ansøgningen med ”C#-udvikler til Ritzau” i emnet. Ansøgningen bliver bekræftet med en mail, når den er modtaget.