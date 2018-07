IDA – den strategiske kommunikatør

Ingeniørforeningen i Danmark har slået afdelingerne for politik, presse og analyse sammen for bedre at få indflydelse.

Hos IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, er afdelingerne for politik, presse og analyse slået sammen til én.

Det har organisationen gjort for bedre at kunne fastholde strategien om at være den stærkeste teknologiske stemme herhjemme.

– IDA søger indflydelse, videnskvalitet og synlighed. Noget indflydelsesarbejde skal være synligt, mens andet ikke behøver at være det. Men der er mange synergier i arbejdet med at skabe indflydelse, og derfor har vi lagt disse tre bundlinjer sammen i én afdeling.

Det fortæller Søren Lauridsen, afdelingschef for politik, analyse og presse i IDA.

I den politiske del af afdelingen handler det om politisk interessevaretagelse. I presseafdelingen handler det om at præge den offentlige debat. Analyseafdelingen foretager analyser og undersøgelser, der ligger til grund for en stor del af IDA’s arbejde.

Giver god mening

– Strategisk kommunikation handler om at fastholde, udvikle og skabe nye relationer, og i den forbindelse giver det god mening at samle netop politik, presse og analyse.

Det siger Karin Sloth, underviser i strategisk kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

Hun peger på tre områder, en organisation som IDA kan søge indflydelse på: ved selv at sidde med ved bordet, når beslutningerne træffes, gennem lobbyvirksomhed og ved at påvirke den folkelige opinion.

– Der er en tendens til, at også store virksomheder gør som IDA og tænker de her dele ind i den strategiske kommunikation.

Vil påvirke samfundet

For IDA er det primære formål med kommunikationen at påvirke udviklingen i samfundet.

– Helt overordnet er IDA en organisation med 110.000 medlemmer, som tror på, at ny teknologi og viden er en del af samfundets løsninger. Det handler om at få vores idéer ud og få opbakning til dem. Det er derfor, der er en presse- og kommunikationsenhed i IDA, siger Søren Lauridsen.

For IDA er Ritzaus Bureau et af flere nødvendige værktøjer, der gør organisationen i stand til at planlægge den kommunikationsstrategi, der giver IDA størst mulig indflydelse.

Sådan bruger IDA Ritzau i kommunikationsarbejdet

Bruger pressemeddelelser

IDA bruger blandt andet Ritzaus nyhedsrulle til hele tiden at holde sig grundigt orienteret om de aktuelle dagsordener.

Herudover bruger IDA pressemeddelelser som et effektivt værktøj til at skabe synlighed omkring organisationens holdninger og analyseresultater.

Nogle pressemeddelelser lægges direkte på Ritzaus landsdækkende nyhedstjeneste ved hjælp af Ritzau-servicen ViaRitzau. Andre pressemeddelelser skræddersyes og udsendes til lokale medier, ligeledes ved hjælp af ViaRitzau.

Målretter budskaber til lokale og landsdækkende medier

Det gælder eksempelvis, når IDA er klar med resultaterne af den årlige analyse af de danske ingeniørers lønniveau.

– Når vi har en analyse, som er stor nok til, at der også er regionale, selvstændige pointer, så regionaliserer vi oplysningerne sådan, at for eksempel Nordjyske får en mail med pressemeddelelsen om de jyske ingeniørers lønudvikling, og Fyens Stiftstidende får en om de fynske, siger Søren Lauridsen, afdelingschef for politik, analyse og presse i IDA.

– Vi prøver at målrette vores informationer til det, som medierne rent faktisk interesserer sig for. Den form for regionaliseret analyse arbejder vi intenst med.