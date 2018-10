Influenter er stærke budbringere af budskaber

01 Influenter kan også bruges til politisk eller agendasættende kommunikation

Netop fordi kommunikationen omkring influenterne er værdibaseret, er influenter særligt egnede for organisationer med værdiladede budskaber.

Gonzo Media har blandt andet samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse omkring Støt Brysterne i en kampagne, hvor forskellige kvinder fortæller deres egne personlige, værdibaserede historier. Det var en kampagne, som det var oplagt at få influenter til at deltage i.

Også Dyrenes Beskyttelse har oplevet effekten af at få influenter ind over en kampagne, omend det ikke var en planlagt del af kampagnen. Popsangeren Lukas Graham – med knap 600.000 følgere på Facebook – meldte sin opbakning til en 2017-kampagne imod burgrise, og det gav ifølge organisationen en masse medieomtale.

– Man kan ikke sætte pris på, hvor meget det betyder for en kampagne som vores, at en ildsjæl som Lukas Graham kaster sig ind i kampen for grises velfærd med hele sit hjerte. Hans opbakning kom lidt ud af det blå, og vi lærte, at hvis man havde planlagt det fra start, så ville en tydelig CTA (en ’call to action’ – skriv under her, red.) fra Lukas om at skrive under på vores underskriftsindsamling sikkert kunne være konverteret til mange flere underskrifter. Opbakningen fra hans følgere var jo tydelig, og det gav et klart boost til kampagnen, da medierne pludselig stod i kø for at fortælle om sagen, fortæller Pernille Schousboe, kampagneleder i Dyrenes Beskyttelse.

Også i den politiske kommunikation kan influenterne spille en stor rolle.

– Det positive er, at når du først begynder at bruge influenter i den politiske kommunikation, så taler du med verdens største fokusgruppe. Du får enormt meget feedback og data tilbage, så det gælder om at have ørerne åbne. Det negative for politikerne er, at de ikke skal regne med at have en platform som en ølkasse, hvorfra de bare kan fyre alt muligt af. Det skal være relationelt, siger Martin Wiinholt fra Gonzo Media.

Netop de unge, der filmer sig selv og taler direkte ind i kameraet, er ifølge Jacob Holst Mouritzen fra medie- og kommunikationsbureauet Mindshare exceptionelt gode til at mobilisere, aktivere og engagere en målgruppe.

– De taler direkte ind i kameraet som en slags digital storebror. De brænder igennem skærmen, og det mobiliserer folk og giver engagement og kommentarer.