Jobopslag: Ritzau søger kulturjournalist

Kulturredaktionen på Ritzau FOKUS søger en energisk og udadvendt journalist, der både kan skrive de hurtige nyheder og de lange, dybdegående portrætter.

Kulturredaktion leverer nyheder, spændende portrætter og baggrundsartikler til en lang række forskellige mediekunder.

Vi brænder for at fortælle den gode personlige historie, den vigtige nyhed og for at skrive de kulturartikler, der sætter dagsorden hos vores kunder og både kan ramme forsiderne på nettet og fylde et opslag i den trykte avis.

Du vil både skulle interviewe store kulturpersonligheder og royale, men vi forventer at du går til opgaven med samme ambitioner, uanset om det er en upcoming sanger eller dronningen, du er på tomandshånd med.

På kulturredaktion får du lov at skrive til potentielt flere millioner danskere, og du vil blive en del af en mediearbejdsplads, der sætter troværdigheden højt.

Vi skriver unikke historier, og du skal vide, hvordan du får kulturpersonligheder til at fortælle og får de bedste historier på blokken. Du skal turde udfordre både dig selv og kilderne og kunne se den gode vinkel. Vi forventer, at du kan skrive, så man får lyst til at læse, og at du har styr på dit sprog og din grammatik.

På kulturredaktionen arbejder vi ofte både aften og weekender, og som en del af en lille redaktion, er det vigtigt, at du kan rykke hurtigt, når det gælder, og at du brænder for at være der, når tingene sker. Dine arbejdstider vil variere fra uge til uge, men du vil selv få stor indflydelse på dem.

Du bliver en del af en redaktion, der ud over dig består af kulturchefen, der også fungerer som skrivende journalist, og en deltidsmedarbejder. Der er derfor brug for, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidig har lyst til at være en del af et arbejdsmiljø, hvor vi sætter holdånden højt.

Vi arbejder med forskellige formater og skal både kunne levere lyd, liveblogs og video, når det kræves. Du skal have lyst til at kunne bidrage til alle platforme.

Spørgsmål kan rettes til kulturchef Eva Maria Brandi (emb@ritzau.dk) eller direktør Line Jakobsen (lij@ritzau.dk). Frist for ansøgning er mandag den 17. september kl. 12.00. Der indkaldes til samtaler i uge 40, som afholdes i uge 41. Ansøgning sendes på mail til Eva Maria Brandi (emb@ritzau.dk) og Line Jakobsen (lij@ritzau.dk).