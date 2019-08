Kommunikation via nyhedsbreve bringer dig og dine kunder tættere på hinanden

Det traditionelle nyhedsbrev har fået en revival. Kommunikation via nyhedsbreve kan nemlig ramme kunder og brugere mere effektivt med nicheindhold, end hvis kommunikationen går gennem sociale medier.

I mange år har det hyppigt eller knap så hyppigt udsendte nyhedsbrev levet en tilbagetrukket tilværelse i organisationerne og virksomhedernes kommunikation.

Nyhedsbrevet har levet i skyggen af de sociale medier. Men det er ved at forandre sig. Nyhedsbrevet kan nemlig noget særligt, som de sociale medier ikke kan.

Det fortæller Peter From Jacobsen, ekspert i nyhedsbreve fra DJMX.

– De sociale medier er gode til at række ud efter folk, man ikke kender. Men de sociale medier har også nogle begrænsninger, som der er kommet en stor bevidsthed omkring. Det har givet nyhedsbrevet en opblomstring, siger han.

Kommunikation via nyhedsbreve bringer nemlig dig og dine kunder tættere på hinanden.

– Nyhedsbrevet er et stærkt medie til at fastholde relationerne med kunderne, forklarer Peter From Jacobsen.

Derudover er det gået op for mange, hvor sårbare relationerne er til kunderne på de sociale medier på grund af de skiftende algoritmer.

– Nyhedsbrevet er et mere stabilt medie, som er lettere at styre selv, fortsætter han.

Nyhedsbrevet er omdrejningspunktet

I nogle tilfælde kan nyhedsbrevet være afgørende for forretningsmodellen. Peter From Jacobsen nævner mediehusene Zetland og Føljeton som eksempler på virksomheder, hvor nyhedsbrevet er det afgørende skridt, der skal få folk til at betale for indholdet.

Men også for organisationer kan nyhedsbrevet spille en afgørende rolle i kommunikationen.

Det gælder eksempelvis Faglige Seniorer, en organisation med 230.000 medlemmer, hvoraf flere end 69.000 har takket ja til at modtage det ugentlige nyhedsbrev.

Brian Pabst, redaktør i Faglige Seniorer, fortæller:

– Nyhedsbrevet er hele aksen i vores organisation. Det er omdrejningspunktet for kontakten med vores medlemmer.

Nyhedsbreve skal skabe værdi og give overblik

Nyhedsbrevene fra Faglige Seniorer er fyldt med brugbare artikler og guides til, hvordan seniorerne kan få et bedre seniorliv.

– Vores nyhedsbreve skal hjælpe seniorer til at blive stærkere i deres seniorliv og til at hjælpe med at gøre overgangen lettere til seniorlivet, siger Brian Pabst.

Det er skræddersyet nicheindhold til en nichemålgruppe.

– Nyhedsbrevet skal skabe værdi for modtagerne. Derfor er det vigtigt, at modtageren skal kunne sammensætte et nyhedsbrev, der er målrettet hans eller hendes interesser, forklarer Peter From Jacobsen.

Undersøgelser viser, at der er to typer af mediebrugere.

Der er dem, der er tilpas med nyhedsstrømmen som en flod, de stikker en kop i og ser og læser det, der nu engang er kommet i koppen. Og så er der dem, der går efter indhold, der er udvalgt til netop dem. Det er dem, nyhedsbrevene er rettet imod.

– De modtagere bruger nyhedsbrevet til at få overblik, siger Peter From Jacobsen.