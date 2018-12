Mest læste artikler på ritzau.dk i 2018

I 2018 fik vi for alvor gang i vores nyhedsbrev, som månedligt udsendes til nu over 800 læsere. Vi publicerede cirka 30 artikler eller journalistiske guides i løbet af året. Her er de fem mest læste artikler fra 2018 i vilkårlig rækkefølge.

Dårlig kommunikation kan gøre livet surt for iværksættere I starten af året faldt vi over en amerikansk undersøgelse, som påpegede, at dårlig eller mangelfuld kommunikation og markedsføring var på top 10-listen over årsager til at start up-virksomheder må dreje nøglen om. Vi satte os for at undersøge, om det var en sand påstand – også for danske iværksættere. Det blev til denne artikel. Arbejdet med at kigge nærmere på iværksætteres udfordringer med eller manglende fokus på at opnå medieomtale som en del af deres markedsføring udmøntede sig desuden i publikationen ‘Bliv synlig i medierne – pr-guide til virksomheder og organisationer’.

Mit hemmelige kommunikationstrick Vi søsatte i 2018 også en ny artikelserie, hvor vi kigger kommunikationsarbejdere fra forskellige dele af branchen over skulderen. Og rigtig mange ville åbenbart gerne lade sig inspirere af kolleger i branchen. I hvert fald var denne artikel blandt de fem mest læste i 2018. Artiklen indeholder kun to “tricks” indtil videre. Men grunden den store interesse er tre yderligere artikler allerede blevet skrevet. De bliver publiceret i starten af 2019.

Der er masser af muligheder i det digitale Medieeuropa En række af Ritzaus medarbejdere tog i 2018 på en opdagelsesrejse til nogle af Europas toneangivende medievirksomheder. Formålet med rejsen var at finde svar på, hvordan mediernes virkelighed kan komme til at se ud i fremtiden. Alle de besøgte virksomheder havde tanker og visioner om netop dette. Ritzaus medarbejdere kom hjem med en masse ny viden, og turens pointer blev præsenteret ved oplæg – både internt og for eksterne gæster. Denne reportage samler turens vigtigste pointer.

Fake news og misinformation er et demokratisk problem Der blev talt meget om “fake news” i 2018. Vi publicerede en lille tjekliste til at identificere, hvornår en nyhed er falsk. Ved årets afslutning har vi opdateret denne liste og publiceret en tillægsartikel med henblik på at præcisere forskellen mellem fake news og misinformation. Du finder den opdaterede tjekliste her og den nye artikel her.