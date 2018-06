Der er masser af muligheder i det digitale Medieeuropa

Knæk dataene

Jo mere dit medie ved om brugerne, jo bedre kan du designe indholdet til dem. Sådan tænker eksempelvis den engelske videopublisher Kyra TV.

Firmaet har gennemanalyseret brugernes adfærd på kryds og tværs og fundet en formel for, hvordan videoerne fastholder brugernes opmærksomhed fra start til slut. Firmaet ved, præcis hvornår der skal være et såkaldt high energy-øjeblik i videoen, hvornår brugerne har lyst til at interagere, og hvornår videoens klimaks skal finde sted.

– Kan medierne lære at analysere på de data, der er, kan de blive bedre til at producere indhold, der holder på brugerne, siger Martin Darling, redaktionschef på Ritzaus Bureau.

Situationaliserede nyheder

Efter de personaliserede nyheder kommer de situationaliserede nyheder. Det er nyheder, der er tilpasset det, som mediebrugeren foretager sig.

– Står du og børster tænder, skal den video, du ser på spejlet foran dig, ikke være én, der kræver, at du skal lytte opmærksomt. Kører du i bil, er det én slags nyheder, du får, og sidder du i toget og kan give skærmen din fulde opmærksomhed, er det en anden slags.

Lyd er på vej frem

Medieudbyderne kæmper alle om brugernes opmærksomhed, som et normalt menneske har seks timer til rådighed af om dagen.

Men lydmedierne er på vej frem, og det betyder, at medieudbyderne får et endnu større tidsrum til at presse sig ind i brugernes klemte tidsbudget.

Lydmedier, eksempelvis podcasts, kræver jo ikke øjets opmærksomhed og kan derfor konsumeres, når vi cykler eller kører i bil. Derudover kan lydmedier i stigende grad styres ved hjælp af stemmeteknologien, som også er i hastig vækst.

Tjenester og nyhedsflader smelter sammen

I Kina er mobilapplikationen WeChat som en moderne schweizerkniv, der giver adgang til en næsten uendelig række af tjenester, servicer og nyhedsflader.

– WeChat er et eksempel på, hvordan sammensmeltningen af tjenester og nyhedsflader er i stor vækst. For mange brugere er det nemlig ikke så vigtigt, hvem afsenderen på nyheden er, så længe nyheden er let tilgængelig, siger Martin Darling.

Det er det samme princip, der gælder for Facebooks såkaldte instant articles, som er en alternativ måde for medierne at distribuere indhold på. Fremfor selv at lægge indholdet på Facebook kan mediet via instant article-servicen få Facebook til at gøre det for sig.

Fordelen er, at medieindholdet kan få mange flere læsere, da Facebook både har fuldt indblik i, hvordan firmaets algoritmer fungerer, og hvordan Facebooks brugere interagerer med hinanden. Ulempen er, at mediet ikke kan bruge indholdet til at trække trafikken til egen hjemmeside.

Mediebrugerne vil interagere

Det er ikke længere nok at producere og publicere medieindhold og så ellers lade det passe sig selv. Mediebrugerne forventer at kunne interagere med indholdsproducenten og journalisten.

– Lad os derfor bruge mere tid på at interagere med brugerne, foreslår Martin Darling.