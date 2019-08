Nyhedsbrevets DNA

God kommunikation via nyhedsbreve handler om at være skarp på målgruppen, budskabet, skrivestilen og den tekniske løsning.

En stærk segmentering af modtagerne

Der skal være en skarp definition af målgruppen for at kunne tilpasse indholdet til målgruppens interesser.

– Og her kan det måske være lige så vigtigt at udelukke nogle som at inkludere nogle, så man ikke kommer til at skuffe folk, siger Peter From Jacobsen fra DJMX.

Et relevant budskab

Budskabet i nyhedsbrevet skal være relevant for modtagerne. Ellers kan det være lige meget.

En vedkommende skrivestil

Det er også vigtigt, hvordan du kommunikerer med din skrivestil i nyhedsbrevet.

– For mange er nyhedsbrevet en anledning til at være mere direkte og personlig over for kunderne, siger Peter From Jacobsen og nævner Faglige Seniorer som et eksempel på, hvordan den personlige skrivestil bruges i nyhedsbrevet.

– Alle undersøgelser viser, at mailboksen er et personligt domæne. Det er som at banke på til folks hjem. Så det er både en mulighed og en udfordring, for man må heller ikke være anmassende. Men folk oplever det som noget positivt, når de bliver mødt og talt direkte til, siger Peter From Jacobsen.

En velfungerende teknisk løsning

Indholdet skal præsenteres i en veldesignet skabelon, som læseren let kan finde rundt i. Og endelig skal nyhedsbrevet kunne udsendes uden problemer via en velfungerende applikation eller et velfungerende program.