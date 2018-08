Presserådgiver i en ngo

En presserådgiver i en specialiseret organisation skal kunne oversætte fagfolkenes sprog til letforståeligt dansk – og holde fokus på den skarpe vinkel.

Presserådgiveren skal hjælpe fagfolkene med at forstå vigtigheden af en skarp vinkel

”Agronomer, geologer, landskabsarkitekter, biologer. Mange kolleger mener, at de går på kompromis med deres faglighed, når en nyhedshistorie kun kan have én vinkel.

Her skal presserådgiveren bevare sin egen faglighed og blive ved med at forklare, at uden en klar vinkling kommer der ingen historier i pressen”.

Pas på, at det specialiserede fagsprog ikke sniger sig ind!

”Det samme gælder sproget. Her skal man selv være vågen. Som årene går, kommer de lange ord alligevel snigende, og man tager det for givet, at alle ved, hvad neonikotinoider er, eller kender målsætningen i habitatdirektivet.

Så er det op med et dødningehoved og en advarsel på kontorvæggen og få chefen til at give opfriskende sprogkurser med et par års mellemrum”.

Skriv også det eksklusive pitch som en form for pressemeddelelse

”I Danmarks Naturfredningsforening bruger vi stort set kun pressemeddelelser, når vi skal fortælle om større landsdækkende sager som eksempelvis vores landsdækkende affaldsindsamling. Næsten alt andet forsøger vi at pitche eksklusivt til et medie.

Her gælder den gode gamle devise om, at historien helst skal starte i en avis eller på Ritzau, fordi den så kan vokse herfra og ud til de elektroniske medier. Mens det omvendte sjældent sker. De historier, vi pitcher, er dog alligevel ofte skrevet som en form for pressemeddelelse. Det sker af flere forskellige årsager.

For det første tvinger det os til fra start at afsøge hele den pågældende problematik for at kunne lægge en klar vinkel ned over stoffet. Det minimerer risikoen for at blive taget med håret i postkassen i et tv-studie senere på dagen. Dernæst får vi vores eget ”take” på historien”.

Den skarpt vinklede nyhed kan bruges på alle kanalerne

”Når vi sætter historien sammen som en nyhed fra start, bliver den også lettere at arbejde med.

Vi kan bruge den til vores nyhedsmodul på vores egen hjemmeside, sende den ud i nyhedsbreve og linke ind til den fra SoMe. Det sidstnævnte er vigtigt. Vi vil hellere sikre, at læserne kommer ind i Danmarks Naturfredningsforenings univers end ind i B.T.s eller Politikens, hvis det er en af dem, vi har stukket historien i første omgang”.

Troværdighed overstråler alt

”Lix, vinkling, metodevalg. Over dem alle står troværdighed, som er altafgørende i pressearbejdet i en interesseorganisation, og vores analyser skal være skudsikre. Uden troværdighed – ingen presse”.