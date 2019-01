Projektleder til Ritzaus Robotjournalistik

Ritzaus Udviklingsafdeling søger en teknisk projektleder til drift af vores infrastruktur og udvikling af nye projekter som robotjournalistik, livestatistik og fremtidens researchværktøj. Dit primære fokus bliver at tage ansvar for en del af afdelingens leverancer. Projekterne vil både have fokus på at sikre drift/infrastruktur og levere nye softwareløsninger sammen med vores udviklere.

Udviklingsafdelingen på Ritzau består af 15 mand m/k fra Danmark, Pakistan og Nepal, der drifter, projektleder og udfører bureauets udviklingsprojekter.

Du vil indgå i afdelingens ledergruppe og få ansvar for både en del af vores produktudvikling og vores tekniske drift og brugersupport. Drift af vores windows vm-waremiljø og brugersupport er outsourcet. Detailviden om vores miljøer ligger på rygraden hos kollegerne. Du vil få ansvar for at sikre, at driften og supporten fungerer godt og er optimeret i tæt samspil med kollegerne og vores leverandør. Du vil også få et indgående kendskab til Ritzaus kunders behov, som er altafgørende for bureauets udvikling. Du skal hjælpe med at tilfredsstille dem ved at bygge nye løsninger og tilpasninger indenfor bl.a. GUI, nyheds- og dataprodukter og robotgenererede nyhedstekster primært sammen med vores .net-udviklere.

Samspillet mellem medarbejdere og teknologi står centralt i Ritzaus strategi, og du vil derfor blive en del af en afdeling, der spiller en meget vigtig rolle i virksomheden nu og i fremtiden.

Ritzau har i mere end 150 år sikret troværdige og hurtige nyheder til det danske samfund. Med flere end 180 ansatte på Kongens Nytorv i København, Århus, Bruxelles, Bangkok, Mexico City og Sydney har bureauet åbent døgnet rundt, året rundt. Ritzau leverer nyheder, billeder, børs-, sports-, vejr- og tv-data og distributionsløsninger til kommunikationsprofesseionelle.

Ritzau Udvikling er præget af et godt kollegialt fællesskab, hvor vi har tid til en joke, hjælper hinanden og sætter en ære i at lave gode løsninger for vores kunder.

Stillingen er nyoprettet, og vi forestiller os at du er:

Teknisk stærk : Du er måske uddannet teknisk projektleder, udvikler eller har erfaring fra lignende stillinger.

Systematisk : Du har en systematisk tilgang til arbejdsopgaver og er god til at holde snor i flere samtidige projekter og sikre, at de bliver udført og koordineret med interessenterne

Afsluttende : Du sikrer fremdrift i projekter og har en præference for at få opgaver 'done'

Ansvarsfuld : Du sætter en ære i at tage ansvar for dine projekter og områder og sikre, at de fungerer.

Kendskab: Det er en fordel, hvis du kender til netværk, vm-ware, windows server, .net, mvc. Men det er ikke en nødvendighed.

Vi tilbyder:

Et meningsfuldt job, der hver dag holder det danske demokrati kørende med troværdige og hurtige informationer og udfordrer dig til at lære den nyeste teknologi.

Løn efter kvalifikationer

Et godt kollegialt miljø, hvor Ritzaus slogan ’fordel i fællesskab’ gælder. Vi hjælper hinanden og deler viden.

En månedlig Lab Day, hvor du fordyber dig i ny teknologi og tilegner dig viden, som vi deler i afdelingen

Efteruddannelse efter behov

Du kan være både nyuddannet projektleder eller have erfaring fra lignende stillinger. Vigtigst er det, at du tager ansvar, har mod på lederskab og arbejder systematisk med dine opgaver. Har du lyst til at blive en del af en unik og historisk virksomhed, der arbejder B2B i den danske mediebranche, så er stillingen som teknisk projektleder noget for dig.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Udviklingsdirektør Kristoffer Gravgaard på 2617 8088.