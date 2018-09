Ram plet i en målgruppe med din pressemeddelelse

Jo bedre kendskab du har til målgruppen på det medie, som du sender en pressemeddelelse til, jo større chance har pressemeddelelsen for at slippe igennem nåleøjet.

Tænker du over målgruppen, når du sender en pressemeddelelse afsted? Altså ikke journalisterne, der arbejder på det medie, du sender pressemeddelelsen til, men mediets egen målgruppe.

For at slippe igennem nåleøjet med en pressemeddelelse bør din historie opfylde nyhedskriterierne, men ét af nyhedskriterierne er særligt vigtigt at have for øje, når du overvejer at kontakte medierne, nemlig væsentlighedskriteriet, der handler om, hvor vedkommende nyheden er for det pågældende medies læsere, lyttere og seere.

Hvordan er din historie og nyhed relevant for lige netop dem?

Undersøgelser viser, at vi i udpræget grad vælger at følge de medier, som vi sympatiserer med politisk. Men det er ikke kun det politiske ståsted, der adskiller mediernes målgrupper. En avis som Politiken har eksempelvis en yngre målgruppe end Kristeligt Dagblad, og ”TV Avisen” på Danmarks Radio har en noget bredere målgruppe end JydskeVestkysten. Mandemagasinet Euromans målgruppe er væsentligt anderledes end familieugebladet Ude og Hjemme.

Her er fem tips til, hvordan du tilpasser budskab og målgruppe: