Ritzau Finans holder skarpt øje med din selskabsmeddelelse

Virksomhederne kan komme endnu længere ud med selskabsmeddelelserne, hvis de bruger mere tid på at gøre dem læseværdige. Det mener Søren Funch, direktør og nyhedschef for Ritzau Finans.

– Der er naturligvis nogle formelle krav, som selskabsmeddelelserne skal leve op til. Men en gang imellem kunne man godt ønske sig, at virksomhederne brugte lidt mere tid på at gøre indholdet mere forståeligt i stedet for at kvæle budskaberne i rent formelle og ulæselige vendinger, siger Søren Funch og fortsætter:

– Brug lidt krudt på at gøre selskabsmeddelelserne læseværdige. Det kan have betydning for, hvordan indholdet modtages på nyhedsredaktionerne.