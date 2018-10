Ritzau Fokus søger radiojournalist

Brænder du for de hurtige, korte og præcise radionyheder, der giver danskerne overblik over dagens nyheder?

Så er stillingen som radiojournalist på Ritzau Fokus måske noget for dig.

I Ritzau Fokus produceres forbrugstjenesten PFS (penge, forbrug og sundhed), Kultur-tjenesten og Radio-tjenesten. Du bliver tovholder på Radio-tjenesten, som leverer radiomanuskripter og lydklip til nyhedsværter på en række af landets største kommercielle radiostationer.

Jobbet består primært i at udvælge, redigere og skrive timenyheder til konkrete målgrupper, hvor man hele dagen samarbejder tæt med kundernes nyhedsværter. Det er vigtigt, at du tør tænke nyt og kreativt i din tilgang til radionyheder og tør prioritere de nære historier, som har betydning for befolkningen.

Du skal trives i et travlt og dynamisk miljø med en høj nyhedspuls hele dagen, og hvor tidspres er en faktor, ligesom du skal brænde for at arbejde i et kreativt og ungt miljø på en redaktion med faste rutiner og arbejdsopgaver.

Radionyheder er fortsat et forholdsvist nyt produkt hos Ritzau. Af samme grund bliver du radioankeret i huset, der i høj grad også skal hjælpe med feedback og udvikling af radioprodukterne på de øvrige redaktioner i Ritzau-regi. Derfor er bred erfaring med radionyheder også en fordel.

Arbejdstiderne er mandag til fredag mellem 04:45-18:00.

Spørgsmål kan rettes til direktør Line Jakobsen på lij@ritzau.dk eller tlf.nr.: 27217551. Frist for ansøgning er mandag den 22. oktober kl. 10:00. Ansøgning sendes på mail til radiojournalist@ritzau.dk.