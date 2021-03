Ritzau søger en nattevagt til bureauets redaktion i Sydney

Ritzaus overvågning og produktion om natten er helt afgørende for et velfungerende nyhedsbureau. Netop om natten og tidligt om morgenen er vores kunder særligt afhængige af vores overvågning og formidling af både danske og udenlandske nyheder. Denne opgave varetages af bureauets redaktion i Sydney, og med start i Sydney 1.8.2021 søger vi en journalist, der har lyst og evner til at bidrage til, at alle danske mediechefer kan sove roligt om natten.

Er du interesseret i stillingen som “nattevagt”, forventer vi, at du besidder en række centrale kompetencer:

Du kommer til at indgå i en redaktion, hvis præstation er meget afhængig af holdspil og gode professionelle relationer. Derfor er dine samarbejdsevner veludviklede, og du kan lide at levere en stærk individuel præstation som del af et hold.

Du skal have et godt overblik og være i stand til at se den gode og relevante nyhed i mængden.

Vi forventer, at du har en kvalificeret allround-viden om centrale udenrigspolitiske emner, sport, erhverv, krimi, indland og dansk politik.

Du skal kunne skrive i et letforståeligt sprog, kunne arbejde med Ritzaus formater – og du skal beherske såvel den hurtige som den lidt grundigere researchede nyhed.

Vi forventer, at du læser og forstår engelsk uden problemer. Kendskab til andre sprog er en fordel.

Din retstavning og dine grammatiske kompetencer skal være i top, da du kommer til at have sidste hånd på mange af de udsendte elementer, redaktionen producerer.

Det vil desuden blive set som en fordel, hvis du på det private og personlige plan besidder en stor grad af selvstændighed og evner til at kunne manøvrere på egen hånd “langt hjemmefra”. Dine arbejdsopgaver er alsidige og består i overordnede træk af følgende:

Du har ansvar for at overvåge danske og internationale nyhedstjenester/medier/websites og prioritere de vigtigste nyheder. Det forventes, at du bidrager til dækning inden for alle stofområder.

Du skal primært lave webnyheder – men det forventes, at du også kan skrive til Ritzaus Plus-format.

Du skal bistå med kvalificeret redigering af historier fra de andre nattevagter.

Du skal bidrage med konstruktive indspark og oplæg til morgenholdet i St. Kongensgade.

Du skal på nogle vagter stå for at producere Ritzaus morgenbriefing, der udsendes til en række medieprofessionelle danskere hver morgen klokken 06.00.

Natredaktionen i Sydney er en del af Ritzaus NU-redaktion, og du kan få yderligere oplysninger hos redaktionschef Martin Darling, 40 13 09 48, mail: mda@ritzau.dk

Ansøgningsfristen er 6. april kl. 09.00, og ansøgning sendes til job@ritzau.dk

Som udgangspunkt er der tale om en tidsbegrænset stilling på to år, men der kan være mulighed for at gå i dialog om denne del af ansættelsesforholdet.