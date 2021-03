Ritzau søger nyhedsredaktør til NU-redaktionen

Ritzaus NU-redaktion søger en nyhedsredaktør, som kan styre redaktionen gennem dagens nyhedsstrøm. Nyhedsredaktøren skal have et sikkert blik for den gode netnyhed, have en god forståelse for forskellige formaters effekt og en god fornemmelse for – og interesse i – Ritzaus kunders behov. Den rigtige nyhedsredaktør er samtidig klar til for fuld styrke at gå ind i arbejdet med at løfte redaktionens indsatsområder og skal kunne prioritere de rigtige historier til vores kunder.

NU-redaktionen, som er Ritzaus største redaktion med 28 ansatte, er en stor del af nyhedsbureauets kerneforretning. Derfor skal du kunne navigere sikkert i nyhedsstrømmen, hvad enten dagens store nyheder foregår i udlandet, på krimifronten, på Christiansborg, i erhvervslivet eller et hvilket som helst andet sted, hvor der er relevant indhold for Ritzaus kunder.

Du skal trives i et hektisk nyhedsmiljø på en redaktion, hvor man stiller krav til og hjælper hinanden, og hvor vi sætter en ære i at være først og bedst. Du skal sørge for, at vi har den skarpeste overvågning i den danske medieverden, fordi en god overvågning er et vigtigt parameter for kunderne i deres bedømmelse af deres nyhedsbureau.

Du skal have overblik, være god til at skabe holdånd og kunne lide at være både indpisker, coach og den, der træffer beslutninger og skærer igennem, når det er nødvendigt. Derfor skal du være afklaret med lederrollen og være parat til at tage det ansvar, der følger med. Som nyhedsredaktør bliver du en del af ledergruppen på Ritzau og deltager i ledermøder og lederseminarer. Du vil også så hurtigt så muligt efter din tiltrædelse blive tilbudt et eksternt lederkursus for at styrke dine færdigheder og din profil som leder.

Vi søger en person, der har kompetencer til at løfte følgende opgaver:

Styring af net-, lyd- og liveproduktionen.

Ledelse af dagligt redaktionelt koordinationsmøde.

Koordinering af dagens opgaver, samarbejde og ressourcestyring.

Prioritering af historier og sikring af variation i historievalg.

Forståelse for netmediet og indsigt i kundernes behov, flow og den gode nethistorie.

Overvågning af blandt andet nyhedsmedier, bureauer og sociale medier.

Coaching, redigering og evnen til at se og konstruere den gode netrubrik.

Feedback på konkrete historier.

Idéudvikling.

Vi forventer desuden, at du har følgende generelle kompetencer:

Holdånd.

Samarbejdsevne

Fleksibilitet

Til gengæld tilbyder vi en journalistisk arbejdsplads, hvor det ofte er de helt store nationale dagsordener, der er omdrejningspunkt for dagens arbejde, og hvor journalistikken når meget bredt ud i det danske samfund. Du får kolleger, der er utroligt dedikerede og superdygtige til den hurtige objektive nyhedsjournalistik, og et arbejdssted, hvor det for det meste er både sjovt og udviklende at være sammen om at dække hele verden. Du vil blive udfordret både på din journalistiske dømmekraft og dine personlige egenskaber til det yderste, men vil samtidig også med garanti opleve en enorm udvikling på begge områder.

Stillingen indebærer skæve vagter, vagter i weekenden og på helligdage. Stillingen søges besat hurtigst muligt. Har du spørgsmål til jobbet, kan du henvende dig til redaktionschef Martin Darling på 40130948 – mda@ritzau.dk – eller nyhedschef Line Jakobsen på 27217551 – lij@ritzau.dk

Deadline for ansøgningen er 12. april klokken 12.00. Ansøgningen sendes på mail til job@ritzau.dk. Skriv NR i emnefeltet.