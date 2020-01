Ritzau søger radiojournalist med næse for nyheder

Brænder du for hurtige, korte og præcise radionyheder og vil du være med til at udvikle Ritzaus nyhedspodcast?

Så er stillingen som radiojournalist på Ritzau Fokus måske noget for dig.

Hos Ritzau Fokus producerer vi en række specialtjenester, og du bliver tovholder på radiotjenesten, hvor vi skriver radionyheder og leverer lydklip til en række af landets største kommercielle radiostationer.

Dagen igennem skal du være i tæt dialog med stationernes nyhedsværter, som forventer skarpe, vedkommende og fejlfri nyhedsudsendelser hver time mellem klokken 6 og 18.

Samtidig skal du være med til at udvikle og drive Ritzaus daglige nyhedspodcast, som i første omgang kører i test.

Du bliver radioankeret i huset og skal desuden hjælpe med feedback og udvikling af lydprodukterne på de øvrige redaktioner på Ritzau herunder lydtjenesten, som alle Ritzau-journalister leverer ind til, og som benyttes af flere af landets største spillere på radiomarkedet.

Du forstår at udvælge, prioritere og formidle nyheder til forskellige målgrupper altid med Ritzaus troværdighed i højsædet. Bred erfaring med radionyheder er en fordel, og det samme er erfaring med speak.

Du tager ansvar, tænker kreativt og er frisk på at prøve nye ideer af. Du trives i et travlt og dynamisk miljø med en høj nyhedspuls, og hvor tidspres er en faktor.

Samtidig skal du brænde for at arbejde i et kreativt og ungt miljø på en redaktion med faste rutiner og arbejdsopgaver, som du også forventes at bidrage til.

Foruden radio og podcast står Ritzau Fokus for forbrugertjenesten PFS (penge, forbrug og sundhed), ligesom vi har en kulturtjeneste. Det er også i vores afdeling, at potentielle nye tjenester og produkter udvikles, testes og produceres.

Arbejdstiderne er mandag til fredag, hvor du fortrinsvist skal dække morgenvagten med start mellem 04.30 og 05.

Spørgsmål kan rettes til redaktionschef Stine Eskildsen på stes@ritzau.dk eller telefonnummer: 31310186.

Frist for ansøgning er mandag den 10. februar kl. 10:00. Ansøgning og CV sendes på mail til job@ritzau.dk. Vedlæg gerne lydfil eller link med eksempel på speak, hvis du har det.

Tiltrædelse 1. april eller snarest muligt.