Pr- og brandingkonsulentens råd til byrådspolitikeren: Sådan gør du dine holdninger interessante for pressen

Som lokalpolitiker skal du lære at tænke som en journalist, hvis du vil have dine holdninger igennem til medierne.

Navn: Bjørn Voldbjerg Sørensen

Stilling: Selvstændig pr- og brandingkonsulent i Attrakt Kommunikation

Konvertér dine holdninger til handlinger (som journalisten kan skrive om)

”Find ud af, hvordan du kan konvertere dine holdninger til handlinger. Lav eventuelt et pressevenligt lanceringsevent omkring din mærkesag eller en underskriftindsamling, der personificerer en problemstilling”.

”Du kan også gøre dig selv til en aktør, der efterspørger og frembringer ny viden, der kan belyse et emne, der er lokal debat om. For eksempel ved at bede forvaltninger, fagforeninger, interesseorganisationer, tænketanke eller uvildige eksperter om yderligere viden om en sag – og herefter fortælle det til lokalpressen. Tænk som en journalist: Hvad er den nye udvikling i sagen? Og kan du skabe den selv?”.

Argumentér også til dem, der ikke er dine kernevælgere

”Uerfarne politikere er ofte fokuserede på at please kernevælgerne. Men prøv at tænke endnu bredere. Hvem gavner din politik også, hvem har udbytte af det, du kæmper for, udover dem, der stemmer på dig?”.

”For eksempel er det ikke syndfor udkantsområder, hvis de ikke får en motorvej. Nej, det er nødvendigtfor eksporten og for produktionsvirksomhedernes rekruttering af arbejdskraft. Prøv at vende din argumentation på denne måde. Så er det nemmere for andre interessenter at tale med på din dagsorden, og der er flere vinkler for medierne at rapportere om”.

Kobl dig på dagsordenerne

”Lokalpolitikernes udfordringer med at udvikle lokal partipolitik og mærkesager handler ofte om at få trukket sagerne ned på et konkret niveau, der er relevant for lokalområdet”.

”Undersøg, om du kan gøre en landsdækkende historie lokal, for eksempel ved at finde en lokal case, der personificerer en problemstilling, der kører i de landsdækkende medier. Det er ikke forbeholdt kommunernes kommunikationsafdelinger at tippe pressen med cases. Det kan man også som partipolitiker. Træk på dit netværk”.

”Hold også øje med, hvilke relevante emner der er på vej på mødedagsordenerne i de lokale og regionale beslutningsfora. Der er et overflødighedshorn af emner, der skriger på politiske holdninger og offentlighedens interesse. Husk at time din politiske udmelding et par dage før møderne. Det er sjovere for journalister at skrive om divergerende meninger om en sag end om enige beslutninger”.