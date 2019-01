Specialist i sociale medier: Hold fokus på sagen

Hold fokus på sagen – brug mindre tid på jer selv, og del gerne relevant indhold, som andre er ophavsmænd til.

Navn: Néné La Beet

Stilling: Specialist i sociale medier hos labeet.dk, oversætter, korrekturlæser og tidligere redaktør hos Kvinfo.

Lad være med at skrive om jer selv – skriv hellere om det arbejde, I udfører

”Alt for mange organisationer vil hellere fortælle om, hvor dygtige de er, og at de har været afsted på en konference, endom det arbejde, der rent faktisk bliver lavet i organisationen. Det er en sygdom, der har bredt sig på de sociale medier, at man hellere vil fortælle om sig selv, selv om det er meget mere relevant at fokusere på indholdet af arbejdet”.

Vær ikke bange for at dele indhold, der ikke er jeres eget

”De fleste organisationer er meget tilbageholdende med at dele indhold, som de ikke selv står bag. Og det er en skam, for ved at dele indhold, som andre organisationer er forfattere til, viser organisationen, at den har overskud, og at dens primære fokus er den sag, som organisationen kæmper for”.

Kend de sociale medier

”Der er stor forskel på, hvordan de sociale medier bruges.

På Facebook taler du til dine følgere. Det er enten dem, der allerede er omvendte, eller dem, der er helt uenige med dig. Men Facebook er ikke et godt sted at gå i dialog. Her skal diskussionerne hurtigt lukkes ned, så de ikke tager overhånd og lægger alt for meget beslag på medarbejdernes tid. Husk altid at tilpasse teksterne, så de passer til Facebook.

Twitter er et medie, der er velegnet til at gå i dialog og diskutere på. Til gengæld egner Twitter sig ikke så godt til at udsende pressemeddelelser eller til deling af nyheder, medmindre nyhederne bruges som en anledning til at komme med en kommentar.

Instagram er et godt medie, hvis det bruges rigtigt. Og den bedste måde at bruge Instagram på er ved at publicere en fin blanding af viden, oplysning og underholdning. Det underholdende element skal vise, at man ikke hele tiden tager sig selv så alvorligt, og det er vigtigt”.