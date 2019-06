Hvad er den perfekte timing af en pressemeddelelse?

Ritzaus Bureau har undersøgt tidspunkterne for, hvornår kunder på bureauets distributionstjeneste, Via Ritzau, udsender pressemeddelelser. Svarene kan måske give en idé om, hvad der er den optimale timing af en pressemeddelelse.

Der findes ikke et entydigt svar på, hvornår det er bedst at afsende en pressemeddelelse til medierne. Men ved at kigge dybt i statistikkerne, kan man alligevel finde nogle tendenser, som er værd at tage i betragtning og kan pege i retning af, hvornår det kan være mere hensigtsmæssigt end andre tidspunkter at udsende en pressemeddelelse på. Vi har kigget på data for samtlige udsendte pressemeddelelser på Via Ritzau i 2018. Her kan du se, hvornår de travleste og mindst travle tidspunkter for udsendelse af pressemeddelelser er i løbet af året, ugen og den enkelte dag.