Virksomhedens guide til strategisk kommunikation

01 Kend til strategien og forretningen

Den strategiske kommunikation er kendetegnet ved, at kommunikationen tager udgangspunkt i virksomhedens strategi, og at der er en stærk forståelse for, hvordan den forretningsmæssige del af virksomheden fungerer.

Vær en del af noget større

Ved du eller dine medarbejdere, hvorfor I går på arbejde hver dag? Kender du til virksomhedens strategi, mål og værdier?

– Det berømte eksempel er en murer, der bliver spurgt, hvad han er i gang med. Jeg lægger mursten, svarer han. En anden murer siger, at han bygger en mur, mens den tredje fortæller, at han er ved at bygge en katedral. Den første har ingen idé om, hvad han bidrager med, hvorimod den tredje har et klart billede og derfor en langt større motivation, fordi han ser sig selv som en del af noget større.

– Det er essentielt for os at vide, at vi altid har det overordnede for øje, når vi går på arbejde. Hvis virksomhedens overordnede mål er klart for alle, er det lettere at lave en ensrettet strategisk kommunikation, siger Bjarne Rostbøll Christiansen.

Kendskab til forretningen

Den strategiske kommunikation handler i høj grad om forretningsforståelse, da det, der kommunikeres omkring, som regel tager udgangspunkt i forretningen.

– Derfor er forretningsforståelse et nøgleord i den strategiske kommunikation.