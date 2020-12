Det er nogle af de spørgsmål, som vi forsøger at få besvaret på DIGITAL SALON 2021. Denne gang over to eftermiddage onsdag d. 13. januar og torsdag d. 14. januar fra kl. 13.00 – 16.30. Arrangementet gennemføres virtuelt på Zoom, som er ideelt til en arbejdsform med korte oplæg, skarpe debatter og fokuserede ”breakouts”, hvor I kan møde andre danske medieledere, der er optaget af digital innovation.

Program

De to eftermiddage er bygget op omkring tre konkrete temaer og en række enkeltstående skarpe keynotes.

TEMA 1: DET EFFEKTIVE DASHBOARD

Vi svømmer i data, som vi kunne fylde dashboard i newsroom med. Men hvilke data er de vigtigste på dashboardet, hvis redaktionen skal kunne omsætte tallene til mere brugervenligt indhold?

En række danske medieledere – Claes Holzmann, Jysk Fynske Medier, Karl Erik Stougaard, Nordjyske Medier, Mads Emil Lidegaard, Kristeligt Dagblad og Troels B. Jørgensen, Politiken viser deres redaktionelle dashboard frem og forklarer deres prioriteringer af data, og erfaringer med at skabe ny værdi på baggrund af dashboardet.

TEMA 2: KAN MEDIERNE TJENE PENGE PÅ PODCAST?

Stort set alle medier tilbyder i dag deres brugere podcasts, men det er svært at tjene penge på produktet. Er vi ved at begå den samme fejl, som dengang alle journalistiske artikler blev lagt gratis ud på mediernes websites, og brugerne blev vænnet til, at redaktionelt indhold var gratis, når det var digitalt?

Fredrik Hermanson, nordisk chef hos verdens største platform for podcast, Acast, vil fokusere på, hvordan det er lykkedes legacy medier i Norden og særligt i Sverige at tjene penge på podcasts.

Rune Born Schwartz, innovationschef hos Bauer Media Group, har en meget klar opfattelse af, hvad der skal til for at tjene penge på podcast på det danske marked.

Søren Brunsgaard, formand for Center for Podcasting vil give sit bud på mulighederne for, at næste medieforlig vil bane vejen for fremtidig støtte til podcast.

Vi slutter podcast temaet med en debat mellem 3-4 af de mest markante aktører på det danske podcastmarked om, hvad der er den mest bæredygtige model for at tjene penge på podcast på det danske mediemarked.

TEMA 3: DIGITALE NYSKABELSER – OG VÆRDIEN AF DEM

Naturligvis skal vi også høre om de nyeste digitale tendenser på medie og tech området og hvilke af dem, vi kan forvente vil få størst betydning for mediernes måde at producere journalistik på i fremtiden. Det giver den kendte tyske medie-iværksætter, Marco Mass, CEO for Datenfreunde i Hamburg et kvalificeret bud på.

Vi vil også se kritisk på nogle af de seneste års digitale nyskabelser: Hvor mange af dem gav reelt merværdi til medierne – enten kommercielt eller redaktionelt? Det giver, Jan Birkemose, grundlægger af Medietrends sit originale bud på.

Endelig glæder vi os til at præsentere to kontante og knivskarpe oplægsholdere:

Det vakte opsigt, da bt.dk overhalede eb.dk som Danmarks største

Forhenværende chef for DR Digital, Michael Arreboe, giver fem gode grunde til, at det lykkedes BT at fravriste EB positionen som Danmarks største medie-website.

Rechtmans internationale powerranking

Danmarks mest succesfulde digitale investor og bestyrelsesmedlem i JP-Politikens Hus, René Rechtman, løfter blikket fra den danske medie-andedam og giver sit bud på en international powerranking af medie- og techvirksomheder anno 2021:

Hvilke tre internationale startups er p.t. de mest lovende?

Hvilket medie worldwide har den bedste forretningsmodel lige nu?

Og hvilke af de største multinationale medie-giganter står stærkest ved indgangen til 2021 – og hvorfor?

Pris og tilmelding

Early Bird – for de første 50 der tilmelder sig er prisen for deltagelse i Digital Salon 13. og 14. januar kr. 500 for Ritzau kunder og kr. 1.200 for alle øvrige.

Late Bird – herefter er prisen kr. 1000 for Ritzau kunder og kr. 1.500 for alle øvrige.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til Christian Wilche, chw@ritzau.dk