Webinar: Undgå, at din pressemeddelelse ender i nyhedsredaktørens og Googles skraldespand

Rigtig vinklet medieomtale giver troværdighed, og kunder belønner høj troværdighed med loyalitet!

Vil du vide, hvordan du skriver en lige-i-øjet-pressemeddelelse, som formår at komme på nyhedsredaktørernes radar – og samtidig får Google til at juble på SEO-fronten?

Så deltag gratis i webcastet ”Undgå, at din pressemeddelelse ender i nyhedsredaktørens og Googles skraldespand” den 10. marts, 2021

– hvor nyhedsredaktør Søren Lassen fra Ritzau giver dig et indblik i, hvad din pressemeddelelse skal kunne for at fange nyhedsredaktionernes interesse.

Udover at få pressemeddelelsen bragt, redaktionelt, i medierne, så kan en velskrevet pressemeddelelse også trække mange besøgende fra især Google. Laust Kehlet fra SEO-bureauet KH Online vil med udgangspunkt i et par pressemeddelelser, der har opnået stærke SEO-resultater, give dig et indblik i, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du arbejder med pressemeddelelser, i et SEO-perspektiv.

Efter hvert indlæg vil der være mulighed for at stille spørgsmål til nyhedsredaktør Søren Lassen og onlineekspert Laust Kehlet.

Agenda for webcast den 10. marts:

09.00: Præsentation af dagen v/Anne Louise Erichsen, marketingchef, Ritzau

09.05: Fem ting, du skal have tænkt over, inden du trykker afsend på din pressemeddelelse

Hvad er den rigtige timing for din pressemeddelelse?

Sådan overlever din pressemeddelelse nyhedsredaktørens første blik i indbakken

Er der en reel historie?

Formalia – det skal du huske at få med

Dette skal du ikke gøre!

09.30: Spørgsmål fra deltagerne til nyhedsredaktør Søren Lassen, Ritzau

09.45: Lær, hvordan du arbejder med pressemeddelelser i et SEO-perspektiv

Få indblik i, hvordan Google arbejder, og hvordan du får din pressemeddelelse til at trække trafik fra Google

Case: Den succesfulde pressemeddelelse – med udgangspunkt i en meget succesfuld pressemeddelelse, udsendt på via.ritzau.dk i sommeren 2020, får du et indblik i, hvordan den gode historie og grundigt SEO-arbejde kan få din pressehistorie i nyhedsmedierne

Den succesfulde pressemeddelelse – med udgangspunkt i en meget succesfuld pressemeddelelse, udsendt på via.ritzau.dk i sommeren 2020, får du et indblik i, hvordan den gode historie og grundigt SEO-arbejde kan få din pressehistorie i nyhedsmedierne Opfordring: Send gerne din pressemeddelelse til os inden webcastet, så vil Laust hive en eller to af dem frem og vise, hvordan man kan styrke dem i forhold til at blive fremhævet på Google – aler(@)ritzau.dk.

10.15: Spørgsmål fra deltagerne til onlineekspert Laust Kehlet, KH Online

10.30: Afrunding

Målgruppe: Henvendt til kommunikations- og marketingmedarbejdere som producerer og udsender pressemeddelelser.