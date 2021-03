Webinar: Få et indblik i, hvordan Ritzaus kommunikationsplatform, Via Ritzau, fungerer i praksis.

På webinaret kan du høre hvordan Ritzaus kunder anvender denne service til at nå ud til deres mange forskellige målgrupper.

På vores webinar i starten af marts – ”Undgå, at din pressemeddelelse ender i nyhedsredaktørens og Googles skraldespand” ­- spurgte mange deltagere til, hvad Via Ritzau er, hvad kommunikationsplatformen kan, og hvordan den fungerer i praksis. Spørgsmål, vi desværre ikke kunne nå at svare på eller gå i dybden med på det seminar.

Det vil vi gerne råde bod på onsdag den 14. april fra kl. 9.00 til kl. 9.45 – online!

Disse spørgsmål vil vi meget gerne følge op på via et webinar, hvor Via Ritzau-produktchef Arent Rønn vil sætte fokus på:

Hvad er Via Ritzau, og hvordan fungerer det?

Hvem anvender typisk Via Ritzau og i hvilke sammenhænge?

Via Ritzaus effektivitet som kommunikationsservice, når man som organisation skal udsende en pressemeddelelse

En kort demo af Via Ritzau med udgangspunkt i, hvordan man udsender en pressemeddelelse

Spørgsmål fra deltagerne til Arent omkring brugen af Via Ritzau, features m.m.

Webinaret er gratis og henvender sig til dig, der ikke allerede er bruger af Via Ritzau, eller som kun har begrænset kendskab til brugen af Via Ritzau.

Vi håber, at du er blevet nysgerrig på at høre mere!

Mange hilsener

Ritzaus Bureau